Maximilian Rossmann übt scharfe Kritik am gesamten Team. Bild © Imago Images

Bei Kickers Offenbach brodelt es gewaltig. Abwehrspieler Maximilian Rossmann übt scharfe Kritik an seinen Mitspielern. Mitten in der Krise wollen die Verantwortlichen des OFC einen neuen Geschäftsführer vorstellen.

Andernorts folgt auf Regen die Sonne, in Offenbach folgt auf Regen wieder mal die Sintflut hinterher. Es ist keine unbekannte Situation beim OFC, doch nagt sie dieses Mal nicht nur am Nervenkostüm der Fans, sondern scheinbar auch stark an dem der Spieler.

Nach der vierten Niederlage in Folge am Samstag gegen Steinbach Haiger (0:2) fasste Abwehrspieler Maximilian Rossmann die Lage gegenüber der Offenbach Post schonungslos so zusammen: "Die Mannschaft ist mental tot. Wir sind keine Mannschaft." Weiter fügte er hinzu: "Wir haben keinen Teamspirit, jeder backt seine eigenen Brötchen. Das ist der falsche Weg."

Auf Stimmungsboykott folgen Wortgefechte

Dass dies der absolut falsche Weg ist, haben auch die Fans erkannt. Beim vergangenen Auswärtsspiel in Ulm reagierten sie mit einem Stimmungsboykott und einem großen Banner mit der Aufschrift: "Die Zeit der Ausreden ist vorbei". Eine Woche später - am Samstag - soll es sogar zu Wortgefechten zwischen Spielern und Fans gekommen sein, wie die Offenbach Post berichtet.

"Ich kann den Unmut total verstehen. Wir spielen einfach nicht gut", gab Defensivspieler Björn Jopek gegenüber dem vereinseigenen Fanradio zu. Nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan und dem Ausscheiden im Hessenpokal-Halbfinale nun also der nächste noch tiefere Tiefpunkt bei den Kickers innerhalb weniger Wochen.

Neuer Geschäftsführer soll zeitnah vorgestellt werden

Mitten in der Krise wollen die Verantwortlichen des OFC rund um Präsident Joachim Wagner ein Zeichen setzen. Am Montagabend haben Vorstand und Entscheidungsträger zusammengesessen, um über einen neuen Geschäftsführer zu bestimmen. Wer es wird, soll "in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden", heißt es von einem Sprecher des Vereins.

Für den Geschäftsführer-Posten bei den Kickers werden mehrere Namen gehandelt: Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Alexander Klitzpera dem OFC schon abgesagt haben. Dagegen sei Christian Hock (aktuell Sportkoordinator beim 1. FC Magdeburg, ehemals Sportdirektor bei Wehen Wiesbaden) noch im Rennen und soll weit oben auf der Wunschliste der Kickers stehen.

Wer es wird, bleibt offen - fest steht aber jetzt schon: Auf den Nachfolger von Matthias Georg wird viel Arbeit warten: Zum einen muss er einen neuen Trainer finden und zum anderen - und das wird wohl eine denkbar schwerere Aufgabe werden - muss er die Fans wieder besänftigen, damit sie sich auf ihr selbstauferlegtes Motto "Zusamme schaffe mers" zurückbesinnen - und die Sintflut in Offenbach nicht noch größeren Schaden anrichtet.