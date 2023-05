Der TSV Steinbach Haiger hat am Samstagmittag in Offenbach gewonnen und darf damit weiter vom Aufstieg träumen. Auch Hessen Kassel war siegreich. Der FSV Frankfurt und Fulda mussten sich dagegen geschlagen geben.

Im Hessen-Derby der Regionalliga Südwest setzte sich der TSV Steinbach Haiger zu Gast bei Kickers Offenbach mit 2:0 (1:0) durch. Gianluca Korte brachte den TSV in der 22. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Ex-Offenbacher Benjamin Kirchhoff, trotz Unterzahlspiel seiner Mannschaft, auf 2:0 (58.).

Die Negativserie der Kickers setzt sich damit weiter fort - das machte sich auch auf den Rängen bemerkbar: So waren am Samstagmittag auf dem Bieberer Berg nur 5.243 Zuschauer im Stadion. Für die Regionalliga zwar ein guter Wert, in Offenbach jedoch eher ungewöhnlich wenig. Mit dem Sieg bleibt Steinbach im Aufstiegsrennen dran und belegt derzeit den dritten Tabellenplatz.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Korte (22.), 0:2 Kirchhoff (58.)

Rot: Firat (53./Haiger)

Zuschauer: 5.243 Ende der weiteren Informationen

Eher überraschend verlor der FSV Frankfurt gegen Koblenz. Am Ende stand ein 1:2 (1:0) auf der Anzeigetafel am Bornheimer Hang. Cas Peters, der Top-Torjäger der Liga, erzielte in der 25. Minute das 1:0 für den FSV. In der zweiten Hälfte konnten die Koblenzer allerdings den Spielstand drehen. Igor Blagojevic sorgte zunächst für den Ausgleich (67.) und Sekunden vor Schluss erzielte Stork den goldenen Treffer des Nachmittags für Koblenz. Mit diesem Ergebnis rutschen die Bornheimer in der Tabelle auf Platz sechs ab, der Aufstieg in nun auch nicht mehr rechnerisch möglich.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - FC Rot-Weiß Koblenz 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Peters (29.), 1:1 Blagojevic (67.), 1:2 Stork (90.)

Zuschauer: 1.095 Ende der weiteren Informationen

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz verlor daheim gegen Stuttgart II mit 0:2 (0:1). Für die Schwaben trafen Marco Wolf (28.) und Noah Ganaus (58.). Damit bleiben die Osthessen im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.

Weitere Informationen Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - VfB Stuttgart II 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Wolf (28.), 0:2 Ganaus (58.)

Zuschauer: 1.087 Ende der weiteren Informationen

Hessen Kassel setzte sich am Samstagmittag knapp gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 durch. Am Ende stand es 1:0 (1:0) für die Nordhessen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Sercan Sararer kurz vor der Halbzeitpause (45.+1). Im Kampf um den Klassenerhalt sichert sich damit Kassel drei wichtige Punkte.

Weitere Informationen Hessen Kassel - 1. FSV Mainz 05 II 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Sararer (45.)

Zuschauer: 1.917 Ende der weiteren Informationen