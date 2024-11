Toppmöller: Haben Respekt vor Midtjylland

Dino Toppmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt, hat vor dem FC Midtjylland gewarnt. "Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der einen spielerischen Ansatz und sehr gute Standards hat", sagte er am Mittwoch in der Pressekonferenz. "Wir haben großen Respekt." Es gelte auch, körperlich robust zu sein. Die Eintracht kann mit einem Sieg am Donnerstag (21 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinal-Einzug in der Europa League machen. "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen", so Toppmöller.