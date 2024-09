Nagelsmann: Belohnung für Koch

Robin Koch von Eintracht Frankfurt wurde am Samstag beim 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Ungarn in der 69. Minute eingewechselt. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte später am ZDF-Mikrofon: "Wir haben Robin belohnt, der bei der EM leider gar nicht gespielt hat, aber auch da sich tadellos verhalten hat." Koch sei seiner Rolle mehr als gerecht geworden. Nagelsmann habe Koch schon beim Länderspiel in Frankfurt bringen wollen, allerdings habe die Mannschaft da früh in Rückstand gelegen. Bei der EM hatte die DFB-Elf gegen die Schweiz in Frankfurt unentschieden gespielt. "Wir sind nicht dafür da, nur gute Laune und Spielzeit zu verteilen. Man muss sich das verdienen, aber aktuell hat es jeder verdient", so Nagelsmann weiter.