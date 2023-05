Nach einer langen Durststrecke von neun Spiele ohne Sieg durfte der OFC am Freitagabend mal wieder jubeln. Gegen den Bahlinger SC war es jedoch ein hartes Stück Arbeit.

Auch wenn der Aufstieg in Offenbach schon länger kein Thema mehr ist, wollte sich der OFC bei seinem letzten Heimspiel in dieser Regionalliga-Saison anständig präsentieren und die Negativ-Serie beenden - dies gelang: Die Kickers setzten sich am Freitagabend gegen den Bahlinger SC mit 2:1 (0:1) durch. Dabei drehten die Offenbacher den Spielstand.

Hosiner schießt OFC zum Sieg

Denn nach 14 Minuten gingen zunächst die Gäste aus Bahlingen in Führung: Nach einer Ecke reagierte OFC-Keeper Maximilian Engl unentschlossen, kam nicht an den Ball und so konnte Yannick Häringer zum 1:0 für den BSC einköpfen. In der Folge erspielte sich der OFC zwar mehr und mehr Chancen, doch der Ball wollte nicht rein. Die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte dabei Lucas Hermes (41.), doch schoss der Offenbacher Offensivspieler, alleine vor dem Bahlinger Torhüter, nur über das Tor.

In der zweiten Hälfte drehte die Kickers auf und glichen durch einen Gewaltschuss von Björn Jopek (56.) zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. In den Schlussminuten entschied Philipp Hosiner mit seinem Treffer das Spiel (86.) und ließ die Offenbacher Fans - nach neun Spielen ohne Sieg - mal wieder jubeln. In der Tabelle verbessert sich der OFC damit auf Platz sieben.