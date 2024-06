Der FSV Frankfurt setzt auch in Zukunft auf Tim Görner.

Der FSV Frankfurt nutzt die Sommerpause, um auf der Trainerposition Klarheit zu schaffen und verlängert den Vertrag von Tim Görner vorzeitig. Die Zeit im Abstiegskampf soll nun vorbei sein.

Der Trainer des FSV Frankfurt heißt auch in Zukunft Tim Görner. Wie die Bornheimer am Donnerstag mitteilten, wurde der Vertrag des 28-Jährigen vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert. Görners ursprüngliches Arbeitspapier wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen.

"Wir sind stolz darauf, die Vertragsverlängerung von Tim Görner und seinem Team bekannt zu geben. Unter Tims Leitung hat sich unsere Mannschaft in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt", sagte FSV-Geschäftsführer Robert Lempka.

Görner blickt nach oben

Görner, der den Regionalligisten im März 2022 übernommen und vor dem Abstieg bewahrt hatte, führte den FSV danach einmal auf den fünften und einmal auf den neunten Platz. In der vergangenen Spielzeit befand sich der frühere Zweitligist aber auch lange im Abstiegskampf.

"Wir haben es gemeinsam geschafft, den FSV auf einen guten Weg zu führen", fasste Görner seine Arbeit selbst zusammen. Nun müsse das Ziel sein, "den FSV wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren". Los geht’s mit dieser Mission in ziemlich genau einem Monat. Der erste Regionalliga-Spieltag steigt am letzten Juli-Wochenende.