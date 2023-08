Kyle Spence verlässt den FSV Frankfurt.

Wie der Regionalligist am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des Offensiv-Allrounders in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Spence war erst im vergangenen Sommer zum FSV gewechselt und absolvierte in der abgelaufenenen Spielzeit 17 Partien für die Bornheimer.