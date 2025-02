Nachholspiele in der Regionalliga-Südwest

In der Regionalliga Südwest stehen an diesem Wochenende zwei Nachholspiele mit hessischer Beteiligung an.

Am Samstag (14 Uhr) empfängt dabei der FC Gießen vor heimischer Kulisse Eintracht Trier. Die Mittelhessen könnten mit einem Sieg den Sprung aus der Abstiegszone schaffen. Am Sonntag (14 Uhr) ist dann der FSV Frankfurt am heimischen Bornheimer Hang gefordert. Der FSV trifft auf den SC Freiburg II, aktuell Tabellensechster, und könnte mit einem Sieg gegen die Breisgauer den zweiten Tabellenplatz zurückholen. Aktuell ist Kickers Offenbach auf diesem Rang.