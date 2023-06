Der FSV Frankfurt hat einen weiteren Neuzugang für die neue Regionalliga-Saison vorgestellt.

Wie die Bornheimer am Dienstag mitteilten, wechselt Luca Schlax von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln zum FSV. Der defensive Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga West auf 20 Einsätze und fünf Tore.