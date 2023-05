Der TSV Steinbach Haiger treibt nach verpasstem Aufstieg in die 3. Liga den Umbau für ein weiteres Jahr in der Fußball-Regionalliga voran. Ein Quintett wird den Klub aus unterschiedlichen Gründen verlassen.

Mit Donny Bogicevic, Sören Eismann, Daniele Gabriele, Benjamin Kirchhoff und Markus Scholz stehen fünf weitere Abgänge beim TSV Steinbach Haiger fest. Dies teilte der Fußball-Regionalligist am Dienstag mit. Eismann und Scholz beenden ihre Karrieren. Bogicevic lehnte eine Vertragsverlängerung ab, ihn zieht es in eine höhere Liga. Gabriele und Kirchhoff erhielten kein Angebot für einen neuen Kontrakt. Am 3. Juni findet in Frankfurt das letzte Pflichtspiel statt. Im Endspiel des Hessenpokals duellieren sich der FSV und Steinbach Haiger.