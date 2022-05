Kickers Offenbach oder der TSV Steinbach-Haiger? Nur einer der beiden Clubs wird in der kommenden Saison im DFB-Pokal spielen. Die Entscheidung fällt am Samstag im Hessenpokal-Finale.

Am Samstag ist wieder Finaltag der Amateure. Überall in Fußball-Deutschland werden dann die Endspiele um den Landesmeisterpokal ausgetragen. In Hessen, genauer gesagt in Gießen, kommt es zum Aufeinandertreffen von Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach-Haiger. Anstoß im Waldstadion ist um 12.15 Uhr.

Auf hessenschau.de können Sie das Spiel live im Stream verfolgen. Kommentatorin Ann-Kathrin Rose führt durch die Partie, deren Gewinn für die Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Sowohl der Regionalliga-Dritte aus Offenbach als auch der -Vierte aus Haiger hätten gegen die zusätzlichen Einnahmen sicherlich nichts einzuwenden. Sportschau.de zeigt die meisten Landespokal-Finals in drei großen Konferenzen.

Livestream Samstag, 12.15 Uhr: Das Hessenpokal-Finale zwischen Steinbach Haiger und Kickers Offenbach

Abschiede liegen in der Luft

Brisant ist das Aufeinandertreffen aber noch aus einem anderen Grund. Beim OFC wird das Finale wohl das letzte Spiel für Trainer Sreto Ristic und Manager Thomas Sobotzik sein. Als Nachfolger für Sobotzik ist Matthias Georg im Gespräch, der – Sie haben es erahnt – derzeit noch Geschäftsführer bei Steinbach Haiger ist, seinen Abschied im Sommer aber bereits angekündigt hat.