Kickers Offenbach will zweiten Sieg in Folge

Kurzmeldung Kickers Offenbach will zweiten Sieg in Folge

Nach dem Sieg im Main-Derby gegen Eintracht II will Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest den zweiten Sieg in Serie einfahren.

Der OFC, der zu Beginn der Saison zwei Niederlagen kassierte, reist dabei am Samstag (14 Uhr) zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sind in dieser Saison noch ohne Niederlage. Ebenfalls am Samstag ist der TSV Steinbach Haiger gefordert. Die Mittelhessen treffen auf die TSG Balingen und wollen mit einem Sieg oben dran bleiben. Erst am Sonntag (14 Uhr) ist Eintracht II gefordert. Die SGE empfängt dann TuS Koblenz.