Mittelhessen-Duell in der Regionalliga Südwest

In der Regionalliga Südwest kommt es am Gründonnerstag (19 Uhr) zum Auftakt des Spieltags zu einem Mittelhessen-Duell.

Der TSV Steinbach Haiger, der sich durchaus noch Hoffnung auf Rang zwei in der Tabelle machen kann, trifft dabei auf den FC Gießen, der im Tabellenkeller dringend Punkte für den Klassenerhalt braucht. Ebenfalls am Gründonnerstag ist Kickers Offenbach aktiv. Der OFC, der durch die deftige Pleite in Homburg den Aufstieg in die 3.Liga abhaken kann, empfängt am heimsichen Bieberer Berg den Tabellenletzten aus Villingen.