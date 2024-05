Nach dem Einzug ins Hessenpokal-Finale steht für Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest ein Hessen-Duell an.

Der OFC trifft am Samstag (14 Uhr) am heimischen Bieberer Berg auf den KSV Hessen Kassel. Zur gleichen Zeit tritt der TSV Steinbach Haiger zudem in Freiberg an und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bei Schott Mainz. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es dann zu einem echten Stadtduell. Der FSV Frankfurt trifft am heimischen Bornheimer Hang auf Eintracht Frankfurt II und möchte den Schwung der vergangenen Wochen mit ins Stadtduell nehmen.