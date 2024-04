Die Offenbacher Kickers machen kurzen Prozess mit dezimierten Walldorfern und feiern den dritten Sieg in Folge. Steinbach verliert gegen Kellerkind Mainz, Hessen Kassel und der FSV Frankfurt teilen die Punkte.

Die Offenbacher Kickers haben am Dienstag einen Kantersieg in der Regionalliga Südwest gefeiert. Das Team von Trainer Christian Neidhardt setzte sich vor 5.247 Fans mit 5:0 gegen Walldorf durch und gewann damit zum dritten Mal in Folge. Die Tore für den OFC erzielten Keanu Staude, Dima Nazarov, Noel Knothe, Marcos Alvarez und Dominik Wanner. Der Walldorfer Roman Hauck sah noch in der ersten Hälfte Rot.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - FCA Walldorf 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Staude (36.), 2:0 Nazarov (38./FE), 3:0 Knothe (45.), 4:0 Alvarez (56.), 5:0 Wanner (67.)

Rot: Hauck (43./Walldorf)



Zuschauer: 5.247 Ende der weiteren Informationen

Deutlich schlechter lief der Abend für den TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen unterlagen dem Tabellenvorletzten Schott Mainz vor heimischem Publikum mit 1:3. Die Abstiegssorgen werden damit beim TSV, der auf Platz 13 abrutschte, immer größer.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - Schott Mainz 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Obas (30.), 0:2 Embaye (44.), 1:2 Theissen (58.), 1:3 Thum (62.)

Zuschauer: 942 Ende der weiteren Informationen

In Abstiegsgefahr stecken weiter auch Hessen Kassel und der FSV Frankfurt. Das direkte Duell der beiden hessischen Vertreter endete am Dienstagabend ohne Tore. Die Nordhessen, die einen Punkt mehr gesammelt haben (34) als Steinbach (33) und der FSV (33), sind damit weiter Elfter.