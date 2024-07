Schon vor dem Regionalliga-Start wechseln sich Freud und Leid beim OFC ab. Trainer Christian Neidhart ist optimistisch, die Verletzung von Keanu Staude ist aber ein Rückschlag. Wie weit das Team ist, könnte das Miniturnier am Samstag zeigen. Der hr überträgt live.

Videobeitrag Video Live im Stream und im hr-fernsehen: Das Blitzturnier von Kickers Offenbach Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Es ist so ein verrückter Automatismus. Für Kickers Offenbach beginnt die neue Saison in der Regionalliga Südwest und bei den Fans macht sich wieder diese - oft nicht wirklich belegbare - Hoffnung breit. Nach dem Motto: Diesmal schaffen wir ihn wirklich, den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga. Es ist der nunmehr zwölfte Aufstiegs-Anlauf nach dem finanzbedingten Lizenzentzug 2012, als sich der OFC für lange Zeit aus dem Profifußball verabschieden musste.

Jetzt geht es wieder los. Zunächst am Samstag mit dem Blitzturnier in Offenbach gegen Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Kaiserslautern (ab 14 Uhr live im hr-fernsehen und im Stream bei hessenschau.de). "Das ist der richtige Härtetest gegen Zweitligisten, das ist die perfekte Generalprobe", freute sich OFC-Trainer Christian Neidhart im Gespräch mit dem hr-sport.

Am Samstag drauf folgt dann der Regionalliga-Auftakt beim SC Freiburg II. Kickers-Torwart Johannes Brinkies kann all das kaum abwarten: "Die Vorfreude auf die Saison ist riesig, nach der langen Vorbereitung wollen wir jetzt endlich den Wettkampf haben."

Weitere Informationen Miniturnier live im hr Der hr überträgt das Miniturnier in Offenbach mit den Traditionsclubs OFC, 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf am Samstag ab 14 Uhr live. Zu sehen gibt es die Spiele im hr-fernsehen, im Livestream bei hessenschau.de und bei Youtube. Ende der weiteren Informationen

Großes Gejohle beim Training des OFC

Die Stimmung bei den Kickers ist gut derzeit. Das merkt man im Training und auch drumherum. Am Mittwoch gab es ein großes Gejohle am Trainingsplatz. OFC-Linksverteidiger Kristjan Arh Cesen wurde an diesem Tag 27 Jahre alt und die Mitspieler sangen ihm stimmgewaltig vor der gemeinsamen Einheit am Offenbacher Stadion ein Ständchen. Was sich Cesen sportlich wünscht, ist klar. Das, was sich alle wünschen: den Aufstieg.

OFC-Keeper Johannes Brinkies hat richtig Bock auf den Liga-Start Bild © Imago Images

Doch einfach wird es nicht, das wissen sie alle in Offenbach, dafür haben sie es in den vergangenen Jahren zu oft schon erfolglos versucht, die Liga nach oben zu verlassen. "Man weiß schon, wir haben hier ein wunderbares Stadion stehen und eine gigantische Fan-Base, aber das ist halt keine Garantie für eine erfolgreiche Saison", weiß Torwart Brinkies. "Wir müssen Gas geben ohne Ende und du brauchst natürlich auch das Quäntchen Glück in den Spielen."

Die Vorbereitung mit heftigem Rückschlag und starker Neu-Verpflichtung

In der Vorbereitung hatte der OFC nicht unbedingt dieses Quäntchen Glück. Leistungsträger Keanu Staude verletzte sich vor gut einer Woche im Training schwer. Der Mittelfeldspieler fällt mit einem Kreuzbandriss für viele Monate aus. Das war ein Schock, oder "eine Katastrophe", wie es sein Mannschaftskollege Brinkies bezeichnete.

Wie sehr die Kickers den Erfolg in dieser Saison wollen, zeigte aber auch die schnelle Reaktion auf den Ausfall von Staude. Nur sechs Tage nach der Hiobsbotschaft verpflichtete der OFC mit dem 27-jährigen Offensivspieler Onur Ünlücifci vom FSV Frankfurt einen der besten Spieler der Regionalliga Südwest der vergangenen Spielzeit. Schließlich schoss Ünlücifci als offensiver Mittelfeldspieler für den FSV elf Tore, bereitete sieben Treffer vor.

Neidhart: "Klarer Unterschiede zur vergangenen Saison"

Trainer Neidhart sieht sein Team auf einem sehr guten Weg: "Die Jungs haben toll gearbeitet in der Vorbereitung". Und der OFC-Coach sieht klare Unterschiede zur vergangenen Saison, also die Offenbacher in der Regionalliga auf einem enttäuschenden elften Tabellenplatz landeten: "Der Kader mit 30 Spielern war zu groß, dann hatten wir drei Langzeitverletzte und konnten in der Winterpause nicht mehr richtig reagieren. Das alles ist jetzt anders."

OFC-Trainer Christian Neidhart sieht klaren Unterschied zur Vor-Saison Bild © Imago Images

Das habe man in den Vorbereitungsspielen (3:1 gegen Schott Mainz, 7:0 gegen Rot-Weiß Walldorf und 1:3 gegen den 1. FC Köln) schon deutlich gesehen. Neidhart: "Die Mannschaft gibt ein ganz anderes Bild ab. Wir wollen es in dieser Saison einfach deutlich besser machen, damit unsere Fans, deren Nerven wir zuletzt sehr strapaziert hatten, wieder glücklich vom Bieberer Berg gehen."

Das Wort "Aufstieg" nimmt beim OFC - nach den vielen missglückten Versuchen - offiziell keiner mehr in den Mund. Aber die Hoffnung haben sie alle. Dass es diesmal vielleicht wirklich klappen könnte.