Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt ist in der Regionalliga nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Offenbacher Kickers verloren ihr Spiel überraschend.

Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt hat in der Regionalliga nur Unentschieden gespielt. Die Hessen kamen im Heimspiel am Freitagabend gegen die TSG Balingen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Torschütze der Eintracht war wieder einmal Noel Futkeu, der sein elftes Saisontor erzielte. Die Eintracht-U21 führt damit weiter die Tabelle an, kann aber am morgigen Samstag überholt werden.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II – TSG Balingen 1:1 (1:0) Tore: Futkeu (29.), Kuhn (80.)

Zuschauer: 1016 Ende der weiteren Informationen

Offenbach patzt in Walldorf

Die Offenbacher Kickers kommen in der Regionalliga derweil weiter nicht vom Fleck. Der OFC verlor überraschend bei Kellerkind Astoria-Walldorf mit 0:1 (0:1) und ist nun seit drei Spielen sieglos. Die Hessen rangieren auf dem elften Tabellenplatz.