Der FSV Frankfurt hat den Vertrag mit Tim Weißmann verlängert. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wurde der Kontrakt mit dem Verteidiger ausgedehnt, die neue Vertragsdauer gaben die Hessen nicht an.

Der 25-jährige Weißmann wechselte im Sommer 2022 von Teutonia 05 Ottensen an den Bornheimer Hang. Für den FSV absolvierte er in den vergangenen beiden Spielzeiten wettbewerbsübergreifend 69 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. "Ich bin sehr glücklich meinen Vertrag beim FSV Frankfurt verlängert zu haben und freue mich darauf, auch in Zukunft das schwarz-blaue Trikot tragen zu dürfen", so Weißmann.