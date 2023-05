Der FSV Frankfurt hat im Hessenderby in der Regionalliga gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz spät den Sieg aus der Hand gegeben.

Remis im Hessenderby, der FSV Frankfurt und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trennten sich am Freitagabend mit 1:1-Unentschieden. Die Frankfurter waren in der ersten Halbzeit durch Cas Peters in Führung gegangen.

Als bereits alles nach einem Sieg für den FSV aussah, gelang Jonas Pfalz in der 90. Minute doch noch der Ausgleich für die SG. Der FSV springt durch den Punkt auf Platz fünf, die SG bleibt Tabellenelfter.