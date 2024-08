FSV Frankfurt vorläufig Tabellenführer, SGE II am Boden

Zwei Extreme in der Welt der Frankfurter Regionalligisten: Der FSV Frankfurt ist nach dem Sieg am Freitag bei Hoffenheim zwischenzeitlich Tabellenführer, die U21 der Eintracht kommt dagegen nicht ins Rollen.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 21:15 Uhr

Der FSV Frankfurt ist am Freitagabend zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest gesprungen. Die Bornheimer gewannen bei Hoffenheim II mit 3:2. Matchwinner war dabei Lucas Hermes mit zwei Toren (23./56.). Zudem traf Cas Peters per Foulelfmeter (8.).

Weitere Informationen HOFFENHEIM II - FSV FRANKFURT 2:3 (1:2) Tore: 1:0 Reisig (4.), 1:1 Peters (8./FE), 1:2 Hermes (23.), 1:3 Hermes (56.), 2:3 Llugiqi (58.)

Zuschauer: 235 Ende der weiteren Informationen

Eintracht II verliert erneut

Weiter überhaupt nicht in Tritt kommt dagegen die U21 von Eintracht Frankfurt. Die SGE verlor am Freitagabend auch gegen den FC Homburg und hat damit als Tabellenschlusslicht weiterhin erst einen Zähler auf dem Konto. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Ristl (39.).