In der Regionalliga Südwest steht am Wochenende ein Hessenderby auf dem Plan.

Die Offenbacher Kickers empfangen am Sonntag (16 Uhr) die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt will der OFC wieder in die Spur finden. Ebenfalls am Sonntag (14 Uhr) ist der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger beim FSV Mainz II gefordert.

Schon am Samstag (14 Uhr) muss der FSV Frankfurt zur TSG Balingen. Fulda-Lehnerz ist in Freiberg gefragt und Hessen Kassel empfängt Tabellenführer Stuttgarter Kickers.