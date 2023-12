Während der KSV Hessen Kassel in der Regionalliga einen späten Sieg feiern durfte, reichte es bei der U21 von Eintracht Frankfurt nur für ein Unentschieden. Noch bitterer kam es für den OFC, der dazu noch Unterstützung der Polizei brauchte.

Die Achterbahnfahrt von Kickers Offenbach geht weiter: Gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim verlor der OFC am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:0). Luka Duric erzielte für die Gäste den einzigen Treffer des Tages (55.). Nach zuletzt einem Sieg und einem Unentschieden müssen die Offenbacher damit wieder eine Niederlage hinnehmen und stehen aktuell auf Platz acht in der Tabelle.

Audiobeitrag Audio Regio: OFC verliert, KSC gewinnt, SGE mit Remis Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Kurios: Weil die Boxenanlage am Bieberer Berg ausfiel, musste der Stadionsprecher erst mit einem Megafon und später durch die Lautsprecher eines Polizei-Autos die Durchsagen machen.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - TSG Hoffenheim II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Duric (55.)

Zuschauer: 4.574 Ende der weiteren Informationen

Eintracht nur Remis gegen Koblenz

Die U21 von Eintracht Frankfurt kam gegen den Tabellenvorletzten aus Koblenz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und das, obwohl es lange Zeit nach einem Sieg für die Hessen aussah. Nacho Ferri brachte die Frankfurter in der 14. Minute in Führung. Kurz vor Schluss konnten die Gastgeber durch Damir Grgic jedoch noch ausgleichen (85.).

Die SGE klettert durch den einen Punkt auf Platz sechs - zumindest zwischenzeitlich, denn am Sonntag kann Fulda wieder vorbeiziehen.

Weitere Informationen TuS Koblenz - Eintracht Frankfurt II 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Ferri Julia (14.), 1:1 Grgic (85.)

Zuschauer: 1.227 Ende der weiteren Informationen

Kassel zittert sich zum Sieg

Besser lief es für den KSV Hessen Kassel: Die Nordhessen setzten sich am Samstagnachmittag zu Hause gegen den VfR Aalen mit 3:2 (2:2) durch. Kassel war auch die Mannschaft, die besser ins Spiel kam und durch die Tore von Sercan Sararer (21.) und Nikos Zografakis (27.) zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Halbzeit konnten die Gäste ausgleichen.

Der Japaner Takero Itoi hatte in der 85. Minute das letzte Wort und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für den KSV. Kassel macht damit im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte gut und zieht in der Tabelle an Aalen vorbei.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - VfR Aalen 3:2 (2:2) Tore: 1:0 Sararer (21.), 2:0 Zografakis (27.), 2:1 Jürgensen (36.), 2:2 Abruscia (45.), 3:2 Itoi (85.)

Zuschauer: 1.527 Ende der weiteren Informationen