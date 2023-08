Die hessischen Klubs sind am Samstag in der Regionalliga gefordert.

Der TSV Steinbach Haiger will in der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr) wieder in die Spur finden. Der Aufstiegsaspirant ist nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen beim Tabellendvierten VfR Aalen gefordert.

Zeitgleich spielt der OFC beim Tabellenvorletzten Schott Mainz. Der FSV Frankfurt empfängt Tabellennachbar TSV Freiberg. Hessen Kassel muss beim Tabellendritten TSG Hoffenheim II ran, während die SG Barockstadt Tabellenschlusslicht TuS Koblenz empfängt. Ebenfalls zuhause spielt Eintracht Frankfurt II gegen den FSV Mainz II.