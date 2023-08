Steinbach unterliegt und verpasst Sprung an die Spitze

Kurzmeldung Steinbach unterliegt und verpasst Sprung an die Spitze

Steinbach Haiger muss sich in der Regionalliga dem Team aus Mainz geschlagen geben. Damit verpasst der TSV den Sprung an die Spitze der Tabelle.

In der Regionalliga Südwest hat der TSV Steinbach Haiger sein Auswärtsspiel am Sonntagmittag verloren. Die Hessen unterlagen Mainz mit 0:3 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Danny Schmidt mit gleich zwei Treffern die Hausherren in Führung (54. und 60.). Eniss Shabani sorgte kurz darauf (62.) für den 3:0 Endstand.

Mit einem Sieg wäre Steinbach an die Tabellenspitze gesprungen. So stehen sie mit sechs Punkten auf Rang acht.