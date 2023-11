Der TSV Steinbach Haiger setzt weiterhin auf Pascal Bieler und hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer verlängert.

Pascal Bieler wird bis auf Weiteres Trainer bei Regionalligist TSV Steinbach Haiger bleiben. Bieler und der Verein verlängerten am Mittwoch ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zur Freude von Steinbachs Vorstandssprecher Roland Kring: "Der Trainer ist im sportlichen Bereich die wichtigste Personalie. Deswegen sind wir froh, Pascal langfristig an den TSV gebunden zu haben", so Kring. Neben dem sportlichen Erfolg (aktuell Platz acht) hätte Bielers Art die Verantwortlichen in Steinbach überzeugt, gab Kring in einer Pressemitteilung des Vereins an.

Bieler selbst fühlt sich beim Regionalligisten sehr gut aufgehoben. "Deswegen freue ich mich natürlich über das Vertrauen, das der Verein mir mit dieser Vertragsverlängerung entgegenbringt", sagte Bieler am Mittwoch.