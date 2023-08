Am ersten Spieltag der Regionalliga Südwest hat der TSV Steinbach Haiger einen Sieg eingefahren, auch Hessen Kassel durfte jubeln. Die Partie des FSV Frankfurt fiel dagegen kurzfristig ins Wasser.

Audiobeitrag Audio Auftaktsiege für Steinbach und Kassel Audio Die Spieler von Hessen Kassel bejubeln den Treffer von Noah Jones. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der TSV Steinbach Haiger ist mit einem Sieg in die neue Saison der Regionalliga Südwest gestartet. Das Team, das zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten zählt, gewann am Samstag durch einen Doppelpack von Ayodele Adetula mit 2:0 in Koblenz.

Weitere Informationen TuS Koblenz - TSV Steinbach Haiger 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Adetula (71.), 0:2 Adetula (85.)

Zuschauer: 1.911 Ende der weiteren Informationen

Kassel gewinnt erstes Heimspiel

Ebenfalls siegreich war Hessen Kassel: Gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 gab es dank der Treffer von Noah Jones und Nael Najjar einen 2:0-Heimerfolg.

Weitere Informationen Hessen Kassel - 1. FSV Mainz 05 II 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Jones (40.), 2:0 Najjar (62.)

Zuschauer: 3.059 Ende der weiteren Informationen

Fulda verliert knapp

Mit leeren Händen stand dagegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz da: Beim 1:2 in Stuttgart gegen die zweite Mannschaft des VfB reichte das Tor von Leon Pomnitz nicht aus.

Weitere Informationen VfB Stuttgart II - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Paula (35.), 1:1 Pomnitz (45.), 2:1 Groiß (62./FE)

Zuschauer: 350 Ende der weiteren Informationen

Aufsteiger Eintracht punktet

Die U21 von Eintracht Frankfurt punktete dagegen als Aufsteiger am ersten Spieltag: Beim SGV Freiberg gab es für beide Teams keine Tore.

Weitere Informationen SGV Freiberg - Eintracht Frankfurt II 0:0 Tore: -

Zuschauer: 610 Ende der weiteren Informationen

FSV-Spiel fällt aus, OFC verliert

Gar nicht zum Einsatz kam der FSV Frankfurt: Die Partie gegen den TSV Mainz wurde kurzfristig abgesagt, weil der Platz am Bornheimer Hang nach anhaltenden Regenfällen unbespielbar war. Die Partie soll am kommenden Dienstag (19 Uhr) in Dreieich nachgeholt werden. Bereits am Freitag hatten die Offenbacher Kickers das Auftaktspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 0:1 verloren.