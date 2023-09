Die U21 von Eintracht Frankfurt hat vorübergehend die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest erobert.

Das Team gewann am Freitagabend mit 1:0 (0:0) gegen die ebenfalls stark gestarteten Stuttgarter Kickers. Schütze des goldenen Tores war Noel Futkeu in der 74. Minute, Nacho Ferri flog in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz. Am Samstag kann die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der Tabelle allerdings wieder vorbeiziehen.