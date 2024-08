Vier Tage nach den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen und dem Testspiel gegen Eintracht Frankfurt wartet auf den FSV Frankfurt wieder der Ernst des Lebens.

Veröffentlicht am 08.08.24 um 14:24 Uhr

Die Bornheimer, die bislang nur einen Zähler geholt haben, brauchen in der Regionalliga Südwest dringend ein Erfolgserlebnis. Die Hürde beim SC Freiburg II ist aber hoch. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr. Ebenfalls schon jetzt unter Druck ist der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen, die auch noch nicht gewonnen haben, treten zur gleichen Zeit bei der TSG Hoffenheim II an.