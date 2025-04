Der FSV Frankfurt hat den auslaufenden Vertrag von Timo Hildmann um ein Jahr verlängert.

Veröffentlicht am 24.04.25 um 10:50 Uhr

Das gab der Regionalligist am Donnerstag bekannt. Der 20 Jahre alte Verteidiger durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim FSV und spielt seit Sommer 2023 in der ersten Mannschaft. "Ich fühle mich sehr wohl am Bornheimer Hang", sagte er.