Top-Start ins neue Jahr für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Die Osthessen besiegten den Tabellennachbarn aus Freiberg knapp. Weniger gut verlief das erste Pflichtspiel im neuen Jahr für den TSV Steinbach Haiger.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist mit einem Erfolgserlebnis aus der Winterpause der Regionalliga Südwest zurückgekehrt. Die Osthessen gewannen am Samstag gegen Freiberg mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Dennis Owusu in der 41. Minute. In der Schlussphase der Partie flogen zudem gleich zwei Freiberger Spieler vom Platz.

Weitere Informationen SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ – SGV FREIBERG 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Owusu (41.)

Zuschauer: 1.230

Gelb-Rote Karte: F. Gerezgiher (73./Freiberg), Reisig (86./Freiberg) Ende der weiteren Informationen

Niederlage für Steinbach Haiger

Weniger gut verlief das erste Pflichtspiel des neuen Jahres für den TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen verloren beim Kellerkind aus Balingen unnötigerweise mit 0:1 und bleiben weiter im Tabellenmittelfeld. In zweiten Abschnitt sah zudem noch der Steinbacher Müller die Rote Karte.