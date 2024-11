Fulda trifft auf Gießen

In der Regionalliga Südwest steht bereits am Samstag ein hessisches Duell an: Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft um 14 Uhr auf den FC Gießen, der aktuell auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht.

Für einen Vergleich der zweiten Mannschaften reist die U21 von Eintracht Frankfurt zum 1. FSV Mainz 05. Die Frankfurter wollen sich dabei endlich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Oben dranbleiben will dagegen der TSV Steinbach Haiger, der auswärts beim SGV Freiberg antreten muss.