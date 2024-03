Der TSV Steinbach Haiger hat einen neuen Geschäftsführer Sport gefunden. Guiseppe Lepore übernimmt den Posten zum 1. April. In Hessen ist der 50-Jährige kein Unbekannter.

Der TSV Steinbach Haiger hat einen Ersatz für Arne Wohlfahrt gefunden. Wie die Mittelhessen am Freitag mitteilten, wird Giuseppe Lepore ab 1. April neuer Geschäftsführer Sport beim Regionalligisten. Wohlfahrt war zu Handball-Bundesligist HSG Wetzlar gewechselt.

"Giuseppe Lepore hat viele hunderte Spiele unter anderem in den Regionalligen beobachtet und verfügt daher über ein breites Wissen insbesondere in der 2.Bundesliga, 3.Liga und Regionalliga", lobte Vereinssprecher Roland Kring.

"Das einzige Ziel ist der Klassenerhalt"

Lepore war zuvor unter anderem bei Liga-Konkurrent KSV Hessen Kassel als Sportvorstand tätig. Zuletzt war der 50-Jährige als Sportlicher Leiter beim VfR Aalen aktiv, der als 12. einen Platz vor dem TSV Steinbach Haiger in der Tabelle steht.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe ab dem 1. April und auf die sportlich entscheidenden Wochen in dieser Saison", so der designierte TSV-Geschäftsführer Sport. "Für alle im Verein muss gerade jetzt das einzige Ziel der Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest sein."