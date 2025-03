Die U21 von Eintracht Frankfurt hat am Freitagabend in der Regionalliga Südwest einen deutlichen Sieg gefeiert: Das Team gewann gegen den Tabellenletzten Villingen mit 6:0 und verbesserte sich vorübergehend auf Platz 15.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 21:02 Uhr

Die Tore erzielten Louis Kolbe, Marcel Wenig, Kaan Inanoglu, Max Hauswirth, Noah Fenyö und Daniel Starodid.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - FC Villingen 6:0 (2:0) Tore: 1:0 Kolbe (12.), 2:0 Wenig (34.), 3:0 Inanoglu (49.), 4:0 Hauswirth (53.), 5:0 Fenyö (71.), 6:0 Starodid (84.)

Zuschauer: 714 Ende der weiteren Informationen

Auch für den TSV Steinbach Haiger war es ein erfolgreicher Abend: Er gewann in Trier mit 2:1 und schob sich damit in der Tabelle am Gegner vorbei. Für den TSV waren Justin Steinkötter und Jakob Pfahl erfolgreich.