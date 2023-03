Am Sonntagmittag kam es am Bornheimer Hang zum "kleinen Mainderby" zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Jayson Breitenbach in der Nachspielzeit und bringt den OFC im Aufstiegsrennen noch mal ran.

Kickers Offenbach gewinnt seinen Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest. Das Derby am Sonntagmittag zwischen dem FSV Frankfurt und dem OFC endete mit 0:1 (0:0). Den einzigen Treffer des Tages erzielte in der Nachspielzeit der Offenbacher Abwehrspieler Jayson Breitenbach (90. +3). Wenige Minuten zuvor hatte Cas Peters im Trikot des FSV Frankfurt gleich zwei dicke Möglichkeiten (90./90.+2) liegen gelassen. Damit ist der Sieg für den OFC am Ende eher etwas glücklich, sorgt aber dafür, dass die Kickers im Kampf um den Aufstieg noch mal herankommen.

In der Tabelle rücken die Offenbacher durch den Auswärtserfolg auf Platz drei nach vorne. Der FSV Frankfurt rutscht dagegen einen Platz ab und steht momentan auf Rang neun. Bleibt es am Ende der Saison dabei, wäre ihr Ziel "einstelliger Tabellenplatz" damit trotzdem erreicht.