Kickers Offenbach ist am Freitag (19 Uhr) ein letztes Mal in dieser Saison am Bieberer Berg gefordert.

Die Hessen haben dann den Bahlinger SC zu Gast. In der Liga geht es für beide Teams zwar um nichts mehr, dem OFC dürfte nach einer wilden Saison aber daran gelegen sein, die Fans mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu verabschieden.