Die Offenbacher Kickers kommen gegen Fulda-Lehnerz trotz Führung nicht über ein Remis hinaus und stecken im Mittelfeld der Regionalliga Südwest fest. Steinbach Haiger unterliegt Aufsteiger Stuttgart.

Die Offenbacher Kickers haben am Dienstagabend den dritten Sieg in Folge verpasst. Das Team von Trainer Christian Neidhardt kam im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hinaus und hängt damit als Neunter weiter im Mittelfeld der Regionalliga Südwest fest. Eigengewächs Vincent Moreno hatte den OFC in Führung gebracht (33.), Gal Grobelnik glich nach einem Fehler in der Kickers-Abwehr aus (43.).

Weitere Informationen Offenbacher Kickers - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Moreno (33.), 1:1 Grobelnik (43.)



Zuschauer: 7.011 Ende der weiteren Informationen

Im zweiten Spiel mit hessischer Beteilung unterlag der TSV Steinbach Haiger den Stuttgarter Kickers mit 1:3 (0:2). Christian Mauersberger (27.) und Doppelpacker Kevin Dicklhuber (54./90.) trafen für die Gäste, Nick Galle gelang für den TSV nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (72.). In der Tabelle hinken die Mittelhessen den eigenen Ansprüchen als Zehnter weiter hinterher, Stuttgart bleibt als Zweiter ganz oben dabei.