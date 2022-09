Der TSV Steinbach Haiger, der KSV Hessen Kassel und der FSV Frankfurt eröffnen aus hessischer Sicht am Freitagabend den 5. Spieltag der Regionalliga Südwest.

Steinbach Haiger strebt dabei den dritten Kantersieg in Folge an. Nach den deutlichen Erfolgen gegen Bahlingen (5:0) und Trier (4:1) treten die Mittelhessen nun ab 19 Uhr bei Wormatia Worms an. Vom Kantersieg noch weit entfernt ist derzeit der KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen warten weiter auf den ersten Saisonerfolg, nun soll es ab 19 Uhr beim VfR Aalen klappen. Zeitgleich empfängt der FSV Frankfurt Astoria Walldorf.