Der FSV Frankfurt hat mit einer irren Aufholjagd in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg gefeiert. In der Nachholpartie am Dienstag fielen insgesamt sieben Tore.

Der FSV Frankfurt ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Mannschaft gewann in einem nachgeholten Spiel am Dienstagabend daheim gegen den TSV Schott Mainz mit 4:3 (0:1). Die Tore für die Mainzer schossen Linus Wimmer in der zehnten Minute und zwei Mal Silas Schwarz (51., 90.). Onur Ünlücifci konnte noch mit einem Traumtor zwischenzeitlich verkürzen für den FSV (67.).

Dann wurde es richtig wild: Aufgrund vieler Unterbrechungen zeigte der Schiedsrichter insgesamt zehn Minuten Nachspielzeit an: Frankfurts Neuzugang Malik McLemore (90.+1.), Aziz Bouhaddouz (90.+8.) und Oluwabori Falaye (90.+10.) drehten mit drei Toren binnen kürzester Zeit die Partie und ließen die 675 Zuschauer kochen.

Hitzige Partie

Die Gäste kamen besser in die Partie und waren gerade in der ersten Viertelstunde spielbestimmend. Daraus resultierte auch die Führung für die Mainzer. Der FSV fing sich im Laufe der ersten Halbzeit, die Partie wurde aber zusehends ruppiger und hitziger. Es gab im ersten Durchgang viele Gelbe Karten, aber keine weiteren Tore.

Das änderte sich nur sechs Minuten nach Wiederbeginn: Schwarz erhöhte auf 2:0 für die Mainzer. Der Anschlusstreffer durch Ünlücifci schürte noch einmal Hoffnung. Der FSV spielte mutiger und kam zu Chancen - doch der zweite Treffer von Schwarz drückte auf die Stimmung. Fouls und Unterbrechungen bestimmten weiterhin das Geschehen. So kam es zu der langen Extra-Time, die der FSV in unglaublicher Manier nutzte und aus einem 1:3 ein 4:3 machte.

Nun wartet der Pokal

Für den FSV geht es in der Liga am 16. August beim Bahlinger SC weiter, zuvor wartet noch das Duell in der ersten Pokalrunde gegen Hansa Rostock am kommenden Sonntag. Bereits am Wochenende hatte Kickers Offenbach gegen die Stuttgarter Kickers mit 0:1 verloren, Steinbach Haiger siegte bei Koblenz mit 2:0, Hessen Kassel mit dem gleichen Resultat daheim gegen Mainz 05 II. Die Zweitvertretung der Eintracht spielte 0:0 bei Freiberg, Fulda-Lehnerz unterlag 1:2 bei Stuttgart II.