Der FSV Frankfurt startet am Dienstag (19 Uhr) mit ein paar Tagen Verspätung in die Regionalliga-Saison.

Die Bornheimer empfangen dann den TSV Mainz, allerdings nicht am Bornheimer Hang, sondern in Dreieich. Die Partie sollte eigentlich schon am Samstag ausgetragen werden, musste wegen Regenfällen und Unbespielbarkeit des Platzes in Frankfurt aber verlegt werden. Der FSV, der in der vergangenen Spielzeit überraschend Fünfter wurde, möchte auch in der neuen Saison in die obere Tabellenhälfte. "Die Mannschaft kann wieder für Furore sorgen", zeigte sich Trainer Tim Görner im Gespräch mit dem hr-sport überzeugt.