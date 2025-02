Zum Auftakt des 22. Spieltags in der Regionalliga Südwest haben sich der TSV Steinbach Haiger und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf spektakuläre Weise die Punkte geteilt.

Veröffentlicht am 28.02.25 um 21:07 Uhr

Beim 3:3 (1:1) am Freitag fiel in der 87. Minute erst der Ausgleich zum 2:2 durch den TSV, ehe in der Nachspielzeit Fulda nochmal erhöhen und der TSV nochmal ausgleichen konnte.