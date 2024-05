Der FSV Frankfurt und sein ehemaliger Coach haben sich geeinigt. Am Samstag war die Trennung bekannt gegeben worden.

Nach der Freistellung des Sportlichen Leiters Thomas Brendel am vergangenen Samstag haben sich der FSV Frankfurt und Thomas Brendel auf dessen Wunsch auf die Aufhebung seines Arbeitsvertrages zum 31. Mai 2024 geeinigt. Das teilte der Klub am Mittwoch in einer Erklärung mit. "Nach vielen Jahren beim FSV Frankfurt freue ich mich auf neue Herausforderungen", wird Brendel zitiert. Geschäftsführer Robert Lempka fügt hinzu: "Wir danken Thomas Brendel für seine langjährigen Dienste beim FSV und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute."