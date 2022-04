Eintracht gewinnt bei West Ham

Eintracht Frankfurt kann weiter vom Europa-League-Finale träumen. Die Hessen gewannen am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel bei West Ham in London mit 2:1 und haben damit eine sehr gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag in Frankfurt. Ansgar Knauff hatte die Frankfurter bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel und erzielten durch Michail Antonio (21.) den Ausgleich. Nach der Pause kam die Eintracht stärker aus der Kabine, Kamada erzielte den verdienten Siegtreffer (54.).