Baumgart sauer über Gelbe Karte gegen SGE

Union-Trainer Steffen Baumgart hat mit heftiger Kritik am Deutschen Fußball-Bund auf seine vierte Verwarnung in dieser Saison und die daraus resultierende Sperre im kommenden Spiel gegen Bayern München reagiert. "Das ist wieder die Erziehungsmaßnahme des DFB", kritisierte Baumgart nach dem Sieg der Hauptstädter bei Eintracht Frankfurt. Die Gelbe Karte für Trainer sei "völlig schwachsinnig, dabei bleibe ich. Ich glaube, was denen fehlt, ist das Fingerspitzengefühl, in welchen Situationen wir uns befinden und bewegen in so einem Spiel. Und das nicht nur, weil wir uns gerade in einer schlechten Situation befinden. Das geht meinen Trainerkollegen auch so. Mittlerweile haben wir mehr gesperrte Trainer als Spieler", wetterte Baumgart.