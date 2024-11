Toppmöller erklärt Marmoush-Wechsel

Beim Europapokal-Spiel in Dänemark wechselte Trainer Dino Toppmöller den Torschützen Omar Marmoush in der 69. Minute für Can Uzun aus. Der Ägypter zeigte sich darüber kurz nicht erfreut, der Trainer erklärte aber im Nachgang: "Die Jungs vorne wollen immer lange drin bleiben. Wir haben aber eine Verantwortung, und das haben wir ihm auch gesagt. Das war okay für ihn. Heute haben wir die Möglichkeit beim Schopfe gepackt. Er soll am Sonntag wieder von Beginn an spielen." Am Wochenende tritt die Eintracht in Heidenheim an.