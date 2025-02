Ragnar Ache, bester Mann

Denke über Ragnar Ache nach. Kommt von Sparta Rotterdam, spielt bei der Eintracht eher wenig, dann der Schritt in die Zweite Liga. Und jetzt? Ab nach Como in die Serie A. Was für ein Lottogewinn. Schön am Comer See wohnen, tagsüber unter Cesc Fabregas trainieren, mit Sergi Roberto, Delle Alli und Pepe Reina ein bisschen Eckchen spielen, abends am See entlangschlendern, die warme Sonne geht gerade unter, das Wasser schimmert türkis, ein weißes Leinenhemd an und bis zum Brustbein offen, barfuß in den italienischen Segelschuhen, auf dem See spiegeln sich die ersten Neonlichter, die einem die Verheißungen einer weiteren aufregenden Nacht im wunderschönen Como entgegenwerfen. Morgen vielleicht Segeln gehn, Pasta und Rotwein auf jeden Fall, dann schlendern durch die Altstadt oder Wandern in den Bergen, am Wochenende kommt der AC Mailand oder Juve, das Leben ist einfach, das Leben ist süß. Ach, Como 1907, sucht ihr nicht noch einen Transfertickerer?