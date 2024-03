Der Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat nach einer außergewöhnlichen sportlichen Talfahrt am Dienstag die Reißleine gezogen und Trainer Pascal Bieler entlassen. Schon am Mittwoch soll auf dem Platz der Umschwung zum Besseren erfolgen.

Audiobeitrag Audio Bieler-Entlassung nach sportlicher Talfahrt Audio Einst erfolgreich, jetzt entlassen: Trainer Pascal Bieler Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat am Dienstag seinen Trainer Pascal Bieler mit "sofortiger Wirkung freigestellt". Die Entscheidung für den Trainerwechsel habe der Vorstand nach ausgiebiger Analyse der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen getroffen, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Hüsni Tahiri die Aufgaben als Interimstrainer der Regionalliga-Mannschaft. Der 40-jährige werde bereits am Dienstag das Mannschaftstraining übernehmen und das Team auf das Hessenpokal-Spiel am Mittwoch beim OSC Vellmar (19 Uhr) vorbereiten.

Sportliche Talfahrt hält schon länger an

Grund für die Entlassung von Bieler: Der TSV Steinbach hatte seit Ende Oktober 2023 keines seiner neun vergangenen Regionalliga-Spiele gewinnen können. Das Team aus dem Lahn-Dill-Kreis rutschte in dieser Zeit vom zweiten Tabellenplatz auf aktuell den zwölften Rang ab. Damit ist Steinbach nur noch durch die bessere Tordifferenz von einem möglichen Abstiegsplatz entfernt.

Damit endet eine lange erfolgreiche Arbeit von Bieler beim hessischen Regionalligisten. In der vergangenen Saison war der TSV Steinbach Haiger noch überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz gelandet, nur einen Punkt hinter Aufsteiger SSV Ulm. Damit war das Team aus Haiger mit Abstand der beste hessische Regionalliga-Club, vor dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Nun soll - ohne Bieler - der Abstieg in die Hessenliga verhindert werden.