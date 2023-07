Der SV Wehen Wiesbaden trägt seine Heimspiele gegen Schalke 04 und den Hamburger SV jeweils an einem Samstag aus.

Das ergab die Terminierung der DFL, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach kommt S04 am 2. September (13 Uhr) nach Wiesbaden, der HSV am 7. Oktober (13 Uhr).

Außerdem muss der SVWW zwei Mal am Freitagabend um 18.30 Uhr ran, nämlich am 18. August gegen den KSC und am 15. September in Paderborn. Abgesehen von einem Sonntagsspiel in Nürnberg (27. August, 13.30 Uhr) tritt der SVWW ansonsten samstags um 13 Uhr an, nämlich auch noch gegen Elversberg (23. September), in Hannover (30. September) und in Osnabrück (21. Oktober).