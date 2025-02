SVWW feiert Auswärtssieg in Sandhausen

Der SV Wehen Wiesbaden ist nach zwei Niederlagen wieder in der Spur: In Sandhausen reichte dafür eine gelungene Aktion von Torjäger Flotho.

Veröffentlicht am 23.02.25 um 21:25 Uhr

Nikolas Agrafiotis und Moritz Flotho feiern den Treffer in Sandhausen.

Nikolas Agrafiotis und Moritz Flotho feiern den Treffer in Sandhausen.

Auswärtssieg für den SV Wehen Wiesbaden: Das Team aus der hessischen Landeshauptstadt gewann am Sonntagabend mit 1:0 (1:0) beim SV Sandhausen.

Beiden Mannschaften war durchaus anzumerken, dass sie zuletzt kaum gute Ergebnisse eingefahren hatten. Nach verhaltenem Beginn war es Stürmer Moritz Flotho, der die Wiesbadener in der 28. Minute mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck in Führung brachte.

Kaya und Gözüsirin lassen gute Chancen liegen

Flothos Offensivpartner Fatih Kaya ließ in der 49. Minute zwar die Großchance zum 2:0 aus SVWW-Sicht liegen, ebenso Tarik Gözüsirin nach einem Konter in Spielminute 73. Doch gegen schwache Gastgeber reichte es auch so zum Sieg.

Es war der erste dreifache Punktgewinn für das Team von Nils Döring nach zuletzt zwei Niederlagen. Der SVWW steht nun mit 37 Punkten auf Tabellenplatz neun.