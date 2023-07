Der SV Wehen Wiesbaden soll an einem Leihgeschäft mit dem FC Augsburg werkeln.

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet , ist der SVWW drauf und dran, Linksverteidiger Lasse Günther in die Landeshauptstadt zu lotsen. Der 20-Jährige soll nicht mit dem FCA ins Trainingslager gefahren sein, weil er mit einem anderen Verein in Verhandlungen ist. Vergangene Saison war Günther an Jahn Regensburg verliehen.