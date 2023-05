So steigt der SVWW am Samstag in die zweite Bundesliga auf

Mehr Spannung geht kaum: Vier Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag der 3. Liga um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Der SV Wehen Wiesbaden hat dabei gegen Halle noch alle Chancen.

Sekt oder Selters heißt es am Samstagnachmittag (13.30 Uhr, live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) für den SV Wehen Wiesbaden gegen den Halleschen FC. Der finale Spieltag der 3. Liga hat Drama-Potenzial schlechthin. Vier Teams wollen dem SV Elversberg in die zweite Liga folgen. Durch die überraschende 1:4-Niederlage von Dynamo Dresden in Meppen am Montagabend hat sich die Ausgangslage für den SVWW deutlich verbessert.

So ist die Lage in der 3. Liga

Elversberg hat mit 71 Punkten den Aufstieg gesichert. Der Tabellenzweite SC Freiburg (70 Punkte) kann als Zweitvertretung nicht hoch in Liga zwei. Somit wäre aktuell der VfL Osnabrück (67 Punkte) mit einer Tordifferenz von +20 direkt aufgestiegen. Der SVWW würde punktgleich (67) und mit nur um einen Treffer schlechteren Tordifferenz (+19) in der Relegation Stand heute auf Arminia Bielefeld treffen. Hinter den Hessen lauern aber der 1. FC Saarbrücken (+24) und Dresden (+20) mit jeweils 66 Zählern.

Was passiert bei einem Sieg des SVWW?

Die Verteidigung des Relegationsplatzes hat der SVWW mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Sollte Osnabrück gegen Borussia Dortmund II nicht gewinnen, wären die Hessen gar direkt aufgestiegen und dürften die Sektkorken im eigenen Wohnzimmer knallen lassen. Die große Fete könnte auch dann steigen, wenn beide Teams gewinnen: Sollte der Wiesbadener Erfolg um einen Treffer höher ausfallen als der des VfL, wäre der SVWW ebenfalls direkt durch.

Was passiert bei einem Remis?

Bei einem Remis ist vom direkten Aufstieg bis zum Verbleib in Liga drei alles möglich. Sollten Saarbrücken (gegen Viktoria Köln) und Dresden (gegen Oldenburg) nicht gewinnen, wäre zumindest die Relegation gesichert. Osnabrück könnte dann jedoch nur im Falle einer Niederlage überholt werden.

Ist der Aufstieg bei einer Niederlage futsch?

Kurioserweise ist für den SVWW selbst bei einer Niederlage noch der direkte Aufstieg möglich - dann nämlich, wenn die Pleite der Osnabrücker höher ausfällt, als die von Wehen Wiesbaden. Weil Dresden und Saarbrücken eine bessere Tordifferenz aufweisen, wäre für den SVWW die Relegation allerdings nur dann erreicht, wenn beide Konkurrenten ebenfalls verlieren.

Erinnerungen an legendäre Aufstiegs- oder Abstiegskonferenzen werden bei dieser Konstellation wach. Die Live-Tabelle wird sich wahrscheinlich im Minuten-Takt ändern, möglicherweise kramt der eine oder andere Fan auch die längst ausrangierten Radios für den Gang ins Stadion wieder aus. Ein derartiges Gerangel um den Aufstieg in die zweite Bundesliga gab es seit der Saison 2019/20 nicht mehr.

